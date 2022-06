Come scrivere un messaggio da leggere dopo 10.000 anni?

Su L’Indiscreto una riflessione su tempo e comunicazione, a partire dall’ormai famoso sito di stoccaggio a lungo termine di rifiuti nucleari presso Onkalo, in Finlandia, e dei problemi concettuali intorno alla possibilità di rendere qualcosa comprensibile per diecimila anni.

Nel 1980, infatti, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti convocò un team di esperti di comunicazione non-verbale, antropologi e linguisti, per formare un gruppo di ricerca dal nome inquietante: lo Human Interference Task Force, la task force per interferire l’umano. Compito della task force era quello di trovare un metodo per comunicare, alle società del lontano futuro, il rischio di contaminazione nucleare. Il problema, dunque, era progettare un qualche tipo messaggio che sarebbe stato in grado di durare e rimanere comprensibile per circa diecimila anni. Come si legge nel documento ufficiale, il team di esperti convocati scrisse che le “present society should make all reasonable efforts to transmit to future societies information about the repository, its contents, and the risks of interference”.