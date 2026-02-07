«Nello shop ufficiale dei Giochi invernali Milano Cortina sono apparsi portachiavi, peluche, felpe e tazze di Tina e Milo che sciano o guidano uno slittino. Ma per le Olimpiadi non è possibile finanziare le nostre proposte per studiarli e difenderli»
Fonte: il Post
Come se la passano gli ermellini in Italia?
7 Feb 2026 • 0 commenti
«Nello shop ufficiale dei Giochi invernali Milano Cortina sono apparsi portachiavi, peluche, felpe e tazze di Tina e Milo che sciano o guidano uno slittino. Ma per le Olimpiadi non è possibile finanziare le nostre proposte per studiarli e difenderli»
