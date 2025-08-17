un sito di notizie, fatto dai commentatori

bambini in un museo
Sanna Argus Tirén, Bambini al Nationalmuseum di Stoccolma, via Flickr

Come si racconta il nostro patrimonio culturale

17 Ago 2025 di BraveART0 commenti

Il saggio di Giovanni Carrada, presentato su IlBoLive e intitolato Perché non parli? Come raccontare il patrimonio culturale, affronta il problema della scarsa capacità comunicativa del patrimonio culturale italiano. Nonostante la ricchezza artistica e storica del Paese, musei e siti archeologici spesso non riescono a coinvolgere il pubblico. Carrada, esperto di divulgazione scientifica, propone un approccio più accessibile, emozionale e narrativo, ispirato al modello anglosassone, per rendere il patrimonio più comprensibile e partecipato. Il libro è un invito a superare l’atteggiamento elitario e a ripensare il modo in cui si raccontano luoghi, oggetti e storie, con l’obiettivo di accendere la curiosità e l’immaginazione dei visitatori.

I visitatori (come le giovani menti) non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere.


