Come si racconta il nostro patrimonio culturale

Il saggio di Giovanni Carrada, presentato su IlBoLive e intitolato Perché non parli? Come raccontare il patrimonio culturale, affronta il problema della scarsa capacità comunicativa del patrimonio culturale italiano. Nonostante la ricchezza artistica e storica del Paese, musei e siti archeologici spesso non riescono a coinvolgere il pubblico. Carrada, esperto di divulgazione scientifica, propone un approccio più accessibile, emozionale e narrativo, ispirato al modello anglosassone, per rendere il patrimonio più comprensibile e partecipato. Il libro è un invito a superare l’atteggiamento elitario e a ripensare il modo in cui si raccontano luoghi, oggetti e storie, con l’obiettivo di accendere la curiosità e l’immaginazione dei visitatori.

I visitatori (come le giovani menti) non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere.