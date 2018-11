Come un’azienda cinese aiuta il Venezuela a creare un sistema di controllo digitale [EN]

Su suggerimento di @Yoghi.

Un articolo di Reuters spiega il ruolo di ZTE nello sviluppo del carnet de la patria, un documento di identità venezuelano usato dal governo per acquisire informazioni sui suoi cittadini e ispirato a forme di controllo conosciute dai funzionari venezuelani in Cina.

As part of a $70 million government effort to bolster “national security,” Venezuela last year hired ZTE to build a fatherland database and create a mobile payment system for use with the card, according to contracts reviewed by Reuters.