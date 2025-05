Commenti all’omelia di Leone XIV

Vito Mancuso, teologo, critica l’omelia di Leone XIV, il papa della Chiesa cattolica.

Su mowmag.com, Riccardo Canaletti risponde alle critiche. Canaletti ritiene che Mancuso abbia travisato completamente l’omelia:

Ma per capire l’omelia di Leone XIV forse aiuterebbe comprendere il contesto, neanche così difficile da intuire: parliamo del primo discorso durante una messa del neoeletto capo della Chiesa cattolica. È evidente che il suo punto di vista sia quello della Chiesa cattolica, dove l’ateismo è chiaramente la negazione di Dio e della trinità divina (tre persone un solo Dio). Certo che, in senso lato, potremmo non parlare di ateismo di fatto per un islamico o un ebreo. Ma quel che Leone XIV stava attaccando era l’atteggiamento naïve di chi dice: non sono religioso ma ho una mia spiritualità, non credo in Dio ma Gesù era una bravissima persona. Ma se apprezzi Gesù come Martin Luther King allora sei probabilmente una brava persona anche tu, non una persona credente, almeno in senso cattolico.