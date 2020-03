Commento: Pensavate di voler morire a casa vostra? Rifletteteci meglio [EN]

Nathan Gray, medico e fumettista, commenta sul Los Angeles Time le proprie sensazioni sul trend che porta le persone a “voler” morire a casa propria.

Secondo lui, l’andamento è causato da una parte dalla volontà dei malati di ricevere un trattamento più umano, e dall’altra dalla volontà generale di risparmiare sui costi nelle cure mediche- anche se questo risparmio è in realtà uno spostamento dei costi dalle spalle di ospedale e assicurazioni verso le spalle di malati e famiglie.

While it may seem like more people spending their last days at home would be better for everyone, seeeing the brutal realities of caring for a sick loved one at home has sobered my enthusiasm for sending people home to die.