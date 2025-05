c00cina – Conclave: le regole rigide sul cibo

In questo articolo su La Cucina italiana.it, Daniela Guaiti esplora la singolare necessità di regolamentare il cibo durante il conclave, l’assemblea cardinalizia per l’elezione del Pontefice. Partendo dalle rigide disposizioni del 1274, che prevedevano una progressiva riduzione dei pasti fino a pane, acqua e vino in caso di elezione prolungata, si evidenzia come l’obiettivo fosse quello di accelerare il processo decisionale. Il racconto si sposta poi sul fastoso conclave del 1549-1550, grazie alle dettagliate cronache del cuoco Bartolomeo Scappi, che rivelano un’organizzazione complessa per garantire ai cardinali vivande elaborate ma al contempo controllate per evitare ingerenze esterne. Infine, l’articolo giunge al conclave contemporaneo, descrivendo un regime alimentare sobrio e ispirato alla tradizione italiana presso la Domus Sanctae Marthae, sottolineando come, pur nella solennità del momento, la cura per la tavola rimanga un elemento distintivo.