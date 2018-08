Corbyn: un modello da non imitare [EN]

A cura di @Ippolito Stefanoforo (modificato).

James Kirchick offre su Politico un medaglione di Jeremy Corbyn: dopo averne descritto la gestione positiva del Partito Laburista, con l’incremento delle iscrizioni in anni di crisi delle tessere, l’articolo svolta verso una severa critica e un serrato rifiuto delle politiche proposte dal segretario Labour, al quale rimprovera antieuropeismo, oltranzismo, antisemitismo e allineamento alla Russia. Secondo Kirchic, questi non sono che alcuni dei motivi per evitare di imitare questo modello negli altri paesi europei, tanto più che l’ideologismo dogmatico ed ermetico di Corbyn gli impedirà di trarre profitto dalla pessima gestione di Brexit e dalle difficoltà del governo May, perché, spiega Kirchic, sarà arduo per lui accreditarsi presso l’elettorato moderato deluso dai Conservatori.

Immagine da Wikimedia.