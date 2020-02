Coronavirus e altre cose meno inquietanti

In questo episodio 293 avrebbero dovuto parlare Andrea e Marco, ma l’attualità ha forzato Valeria a un superlavoro: cerchiamo di capire qualcosa in più sulla recente diffusione della malattia da nuovo Coronavirus in Italia. Le notizie non sono buone, anche se stanno iniziando a venir fuori alcune novità interessanti sul fronte della cura e, in prospettiva più lunga, anche della prevenzione con un vaccino.

Diamo poi la parola a Simone e Fabio, che ci parlano di motorsport sotto un punto di vista particolare, quello del telaio: deve essere rigido? troppo rigido diventa pericoloso per il guidatore, troppo poco rigido diventa fragile… e se si esagera diventa ancora più pericoloso. Purtroppo l’audio è funestato da un fastidioso clic, che stiamo investigando perché non riappaia mai più.

Torniamo in studio per commentare due scoperte recenti di fisica molecolare. La prima è l’identificazione di molecole di ossigeno in una galassia diversa dalla nostra: per la prima volta è stato osservato ossigeno “respirabile” al di fuori della Via Lattea, in particolare nella galassia Markarian 231, distante 581 anni luce da noi e già nota per essere il quasar a noi più vicino. La seconda notizia è più “vicina”, ma porta luce su un argomento molto quotidiano: perché l’acqua si comporta fisicamente in modo anomalo rispetto agli altri liquidi? un gruppo di ricercatori ha forse scoperto una anomalia nel modo in cui si distribuiscono le molecole nel liquido più importante per la vita sulla Terra.