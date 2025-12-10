Da quelli quasi onnipresenti tra le scelte delle testate più autorevoli, come l’ultimo di Paul Thomas Anderson, a quelli di cui si è parlato meno
Continua a leggere: Cosa c’è nelle liste dei migliori film dell’anno
Fonte: il Post
Cosa c’è nelle liste dei migliori film dell’anno
10 Dic 2025 • 0 commenti
Da quelli quasi onnipresenti tra le scelte delle testate più autorevoli, come l’ultimo di Paul Thomas Anderson, a quelli di cui si è parlato meno
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.