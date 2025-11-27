un sito di notizie, fatto dai commentatori

Cosa fa la Guardia Nazionale a Washington

27 Nov 2025 di hookii0 commenti

Ad agosto Trump inviò più di 2mila militari per una presunta emergenza criminalità: oggi alcuni pattugliano le strade, altri puliscono i parchi pubblici
Fonte: il Post


