«Mentre il mondo si prepara alla Cop30, conviene ricordare che la cooperazione non nasce da sola: richiede fiducia, trasparenza e sanzioni credibili per chi defeziona. Dove l’anonimato è minimo, le azioni sono visibili e la reputazione conta, la collaborazione regge; dove invece le promesse restano vaghe e gli impegni non sono verificabili, prevale l’opportunismo»

Continua a leggere: Cosa fare per provare a salvare il pianeta, forse

Fonte: il Post