Secondo la procura la morte di cinque lavoratori fu causata da lavori progettati male e fatti di fretta per guadagnare di più
Continua a leggere: Cosa sappiamo dopo due anni dal crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze
Fonte: il Post
Cosa sappiamo dopo due anni dal crollo nel cantiere di un supermercato a Firenze
17 Feb 2026 • 0 commenti
Secondo la procura la morte di cinque lavoratori fu causata da lavori progettati male e fatti di fretta per guadagnare di più
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.