Cosa serve oggi per capire e combattere il fascismo

A cura di NedCuttle21(Ulm)

In un articolo pubblicato su Internazionale, Christian Raimo esprime le sue perplessità sul libro “Istruzioni per diventare fascisti”, l’ultimo lavoro della scrittrice sarda Michela Murgia.

Che in Italia si rischi, o sia in atto, un’involuzione in senso fascista della società e della cosa pubblica, è un tema che va affrontato senza titubanze. Non si tratta solo di tenere il conto del calendario nero delle aggressioni – dal raid di Luca Traini a Macerata il 3 febbraio 2018 al pestaggio avvenuto a Bari nel settembre scorso, alle centinaia di violenze quotidiane che subiscono soprattutto i cittadini neri, italiani o stranieri poco importa. Ma anche di osservare la stretta legislativa che prevede un attacco ad alcuni princìpi democratici basilari (il decreto su immigrazione e sicurezza è un esempio preoccupante). Ben venga quindi ogni tentativo di lanciare l’allarme in questi tempi confusi, in cui la minimizzazione della violenza fascista rischia di nutrire – come un processo di assuefazione – la nostra coscienza, finendo per renderla insensibile.