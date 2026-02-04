Potrebbe diventare più debole nel breve termine, ma anche molto più accentrato e pericoloso nei prossimi anni: c’entra anche Taiwan
Continua a leggere: Cosa vuole ottenere Xi Jinping da tutte le epurazioni nell’esercito cinese
Fonte: il Post
Cosa vuole ottenere Xi Jinping da tutte le epurazioni nell’esercito cinese
4 Feb 2026 • 0 commenti
Potrebbe diventare più debole nel breve termine, ma anche molto più accentrato e pericoloso nei prossimi anni: c’entra anche Taiwan
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.