Cos’è il Pentagon pizza index

Nelle ultime ore una notizia ha attirato l’attenzione dei media internazionali: un’operazione militare statunitense in Venezuela, condotta senza preavviso pubblico e con forti implicazioni politiche e giuridiche. Accanto al racconto degli eventi, è riemersa una curiosa chiave di lettura già nota in rete e negli ambienti dell’analisi informale: il cosiddetto Pentagon Pizza Index. Secondo questa teoria, l’aumento improvviso degli ordini di pizza nelle aree sensibili di Washington sarebbe un segnale indiretto di attività governativa intensa, spesso legata a crisi o decisioni rilevanti. Questo articolo di Dissapore ricostruisce origine, funzionamento e casi emblematici di questo indicatore non ufficiale, collocandolo nel contesto delle recenti vicende geopolitiche.