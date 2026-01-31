L’autore nega di aver ritratto la presidente, ma i funzionari del ministero della Cultura faranno un sopralluogo in giornata
Continua a leggere: Cos’è questa storia dell’angelo con la faccia di Giorgia Meloni in una chiesa di Roma
Fonte: il Post
Cos’è questa storia dell’angelo con la faccia di Giorgia Meloni in una chiesa di Roma
31 Gen 2026 • 0 commenti
L’autore nega di aver ritratto la presidente, ma i funzionari del ministero della Cultura faranno un sopralluogo in giornata
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.