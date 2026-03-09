Si è chiusa una settimana di attacchi sull’Iran, e di risposte iraniane contro i paesi del Golfo: Mojtaba Khamenei ha preso il posto del padre Ali come Guida Suprema
Fonte: il Post
Cos’è successo in nove giorni di guerra
9 Mar 2026 • 0 commenti
