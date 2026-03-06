un sito di notizie, fatto dai commentatori

Cos’è successo nel sesto giorno di guerra

6 Mar 2026 di hookii0 commenti

Droni iraniani hanno colpito per la prima volta l’Azerbaigian, l’Italia invece ha chiuso l’ambasciata a Teheran e invierà aiuti militari nel Golfo e a Cipro
Fonte: il Post


