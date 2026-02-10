«È una fabbrica fragile, la scrittura. Eppure, la necessità di parlare con gli altri, o se preferite il piacere di parlare con gli altri, è più forte di ogni dubbio e di ogni intoppo»
Così mi distraggo un po’
10 Feb 2026 • 0 commenti
