Costruire un computer da zero – L’assembler

A cura di @Johnny Banana.

Il tema di questa ultima puntata è l’assembler, lo strumento che legge le istruzioni impartite dal programmatore in assembly e le traduce nel linguaggio macchina comprensibile al computer (ne avevamo parlato un paio di lezioni fa).

L’esercizio consiste nello sviluppo e implementazione di un assembler usando il vostro linguaggio di programmazione preferito.

Gli istruttori propongono un design modulare: un parser per suddividere le istruzioni nelle loro unità elementari; un encoder per effettuare la traduzione vera e propria, un’istruzione per volta; una tabella di simboli per gestire indirizzi di memoria e nomi di variabili.

La ricompensa sarà la possibilità di giocare a Pong contro un muro.

Esercizio bonus per solutori più che abili: modificare il codice per aumentare il punteggio barando :)

Se invece avevate preso alla lettera il titolo della serie (“…partendo da zero“) e non sapete programmare, niente paura: gli istruttori hanno pensato anche a voi e hanno preparato un set di programmi semplificati che potrete tradurre… con carta e penna, trasformandovi in pratica in un assembler umano!

Con questa lezione si conclude il primo corso.

Ricordiamo che è possibile seguire il corso gratuitamente su Coursera, oppure tramite una playlist su YouTube. Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito ufficiale del progetto, nand2tetris.org