Da 30 a 50 cinghiali, spiegati bene

Vox, testata online di area progressista, fa il punto su una esplosione di commenti nata da un tweet (ormai diventato meme) di un cittadino dell’Arkansas, che rivendicava l’opportunità di possedere armi semiautomatiche per difendersi dai maiali selvatici, descritti come invasori che danneggiano le colture e mettono in pericolo le persone nelle aree rurali di molti stati meridionali degli USA.

Shotguns aren’t as effective as a rifle for this purpose, he claims, and despite his lack of an assault weapon, “Some of my neighbors do and from personal experience — I can see how it helped them.”