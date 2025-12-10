Ora quattro uomini sono stati arrestati con l’accusa di averne rubati 28 per rivenderli in Albania, ma succede anche in altre parti d’italia
Continua a leggere: Da mesi in Emilia-Romagna ci sono un sacco di furti di trattori
Fonte: il Post
Da mesi in Emilia-Romagna ci sono un sacco di furti di trattori
10 Dic 2025 • 0 commenti
Ora quattro uomini sono stati arrestati con l’accusa di averne rubati 28 per rivenderli in Albania, ma succede anche in altre parti d’italia
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.