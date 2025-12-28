Dal nonsense alla popolarità: la parabola dell’Italian brainrot

Lo youtuber Karim Musa (@yotobi) ha pubblicato un video dove esplora il fenomeno “Italian brainrot” che, per chi non lo sapesse, consiste in meme o brevi video privi di senso logico con protagoniste creature assurde dai nomi pseudo-italiani.
Il video inizia con l’oxford dictionary che lo scorso dicembre nomina “brainrot” vocabolo del 2025 quindi passa in rassegna le origini del fenomeno sui social, la sua diffusione mondiale e conclude con lo sconfinamento nella vita reale.
La formula di base premia gli accostamenti bizzarri (animali + oggetti della quotidianità), i ritmi ripetitivi, il turpiloquio e le bestemmie, in un mix di elementi che crea spaesamento e allo stesso tempo curiosità ed attrazione.
In conclusione, pur partendo come gioco surreale, l’Italian Brainrot può essere visto come sintomo di una trasformazione nella cultura digitale, soprattutto tra i giovanissimi, dove l’effetto shock, l’iper-stimolazione e la produzione di contenuto prevalgono sul significato.
