Dear collaborator (Letters Live)

“Letters Live” è una serie di eventi in cui personaggi noti leggono lettere di vario genere.
Si racconta che nel 1994 lo Smithsonian Institute, prestigioso museo statunitense, inviò una lettera molto cordiale ad un uomo che, gentilmente e regolarmente, inviava al museo artefatti ritrovati nel cortile della sua casa
In questo video della serie Letters Live, l’attore e doppiatore Keegan-Michael Key legge la lettera di risposta inviata dal museo al gentile contributore
without going into too much detail let us say that
a) the specimen looks like the head of a barbie doll that a dog is chewed on
b) clams don’t have teeth
