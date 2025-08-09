Dear Collaborator (Letters Live)

“Letters Live” è una serie di eventi in cui personaggi noti leggono lettere di vario genere.
In questo video Olivia Colman, durante l’evento Women of the World Festival, tenutosi al Southbank Centre nel marzo 2020, legge una lettera scritta dalla scrittrice britannica Sarah Louise Jordan.
Nel giugno 2016, la scrittrice Sarah Louise Jordan riceve, da parte di un “ammiratore” sconosciuto, una foto del di lui pene, non richiesta. Ecco come la scrittrice ha scelto di rispondere.
why did my penis fail basic standards of quality control?
Note: the number one reason for this occurring is that it is attached to a bigger dick than itself
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.