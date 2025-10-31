Del DNA prelevato da una fossa comune potrebbe aver finalmente identificato la causa della peste di Giustiniano

Un recente studio ha trovato finalmente prove genetiche della causa della Peste di Giustiniano, nota a partire dal 541 DC.

Presso il porto di Pelusio, nel basso Egitto e non distante dall’odierna Porto Said, sono state riscontrate i primi resoconti della malattia, che si è successivamente diffusa lungo le rotte commerciali dell’Impero Romano d’Oriente.

Il morbo è quindi rimasto in Europa, con focolai che si sono manifestati nei secoli successivi, fino a sparire definitivamente attorno al 750 DC, e non prima di aver ucciso tra i 30 e 50 milioni di persone.

Dalle descrizioni dei sintomi nelle fonti storiche si è a lungo ritenuto che il colpevole fosse Yersinia pestis, ma tale ipotesi è stata confermata da prove di origine biologica reperite da scavi in fosse comuni dell’epoca.