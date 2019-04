Un giorno di dicembre, nel 2012, ricordo di aver letto un tweet dell’utente cassian elwes (biografia twitter: “Make and sell movies”), che diceva:

we have to move part of the shoot to morocco from turkey where Werner wanted to shoot was to close to border of Syria.

Scoprivo dopo qualche ricerca che con “Werner”, quel tweet si riferiva a Werner Herzog, e che “the shoot” erano le riprese del film che Herzog stava girando sulla vita di Gertrude Bell. Queen Of The Desert.