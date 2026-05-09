DIESEL vs BENZINA 2025: L’ULTIMA BATTAGLIA TERMODINAMICA

Roberto Menotti, ingegnere esperto di motori termici, espone sul suo canale YouTube lo stato dell’arte dei motori usati per far muovere le automobili.

Secondo Menotti l’evoluzione dei motori (a diesel e a benzina) ha raggiunto un livello molto alto di sofisticazione tecnica, anche grazie a miglioramenti nei componenti dei carburanti.

L’efficienza energetica è aumentata parecchio, e le emissioni dei gas di scarico sono scese a livelli bassissimi. Ma questo si paga con un aumento della complessità delle autovetture in generale e dei motori in particolare, e di conseguenza il prezzo delle auto aumenta.

Inoltre, le modifiche imposte dalle leggi per ridurre l’inquinamento da emissioni possono portare ad un aumento dei consumi di carburante: