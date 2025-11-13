Da mesi i presidenti di Stati Uniti e Colombia si scambiano accuse e ritorsioni: i rapporti fra i due paesi, alleati da tempo, sono diventati pessimi
Continua a leggere: Donald Trump e Gustavo Petro non vanno proprio d’accordo
Fonte: il Post
Donald Trump e Gustavo Petro non vanno proprio d’accordo
13 Nov 2025 • 0 commenti
Da mesi i presidenti di Stati Uniti e Colombia si scambiano accuse e ritorsioni: i rapporti fra i due paesi, alleati da tempo, sono diventati pessimi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.