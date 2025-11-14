Ha normalizzato lo stato di emergenza e rafforzato i controlli, applicando misure restrittive in modo a volte ritenuto arbitrario e discriminatorio
Continua a leggere: Dopo gli attentati del 2015 la Francia non è più tornata indietro
Fonte: il Post
Dopo gli attentati del 2015 la Francia non è più tornata indietro
14 Nov 2025 • 0 commenti
Ha normalizzato lo stato di emergenza e rafforzato i controlli, applicando misure restrittive in modo a volte ritenuto arbitrario e discriminatorio
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.