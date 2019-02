Dovremmo ridere di più dei russi [EN]

A cura di @werner58.

Il Guardian presenta un libro di Mark Galeotti, esperto di politica e criminalità russa, dal titolo Dobbiamo parlare di Putin. E il sottinteso, come l’autore spiega chiaramente durante l’intervista, è che dovremmo farlo con più rilassatezza; senza cedere, come molta stampa in questo periodo, alla tentazione di alimentare il suo mito.

It’s funny, because in many ways he’s a rather drab figure. He has become the Rorschach ink blot in which everyone can invest their own fears and suspicions and come up with their own personal Putin.