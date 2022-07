Due biennali per l’arte africana

Africa, la rivista del continente nero, presenta i padiglioni dedicati all’arte africana allestiti alla Biennale di Venezia 2022.

La presenza africana in Biennale è significativamente aumentata nelle ultime edizioni. Un solo padiglione nel 2007, mentre sono ben nove nell’edizione di quest’anno gli spazi dedicati agli artisti sudafricani, ghanesi, egiziani e a quelli provenienti da Namibia, Uganda, Camerun, Costa d’avorio, Zimbabwe e Kenia.

Sebbene non si sia ancora presa il palcoscenico principale, l’Africa dell’arte non può dirsi nascosta in questa edizione della Biennale. Anzi, la forza dell’esposizione internazionale è storicamente quella di portare l’arte in ogni anfratto della città lagunare e quest’anno in ogni sestiere ci si può imbattere in un diverso padiglione africano.

Per alcune nazioni è un debutto assoluto e gli artisti africani, tra impegno sociale e innovazione, portano in laguna l’anima del continente.

Forse nessuno di questi Paesi era tra i più attesi, ma tra storie personali significative, forme espressive originali e temi sociali sentiti, i nuovi artisti africani presenti a questa Biennale hanno gli ingredienti giusti per incuriosire e far riflettere su temi universali e d’attualità.