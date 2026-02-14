Alla conferenza di Monaco il segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato i legami tra Stati Uniti ed Europa, che l’anno scorso era stata duramente criticata da J.D. Vance nella stessa occasione
Continua a leggere: Due discorsi molto diversi, per due rapporti molto diversi
Fonte: il Post
Due discorsi molto diversi, per due rapporti molto diversi
14 Feb 2026 • 0 commenti
Alla conferenza di Monaco il segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato i legami tra Stati Uniti ed Europa, che l’anno scorso era stata duramente criticata da J.D. Vance nella stessa occasione
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.