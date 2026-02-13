Il presidente colombiano sostiene vogliano ucciderlo e sabotarlo, ma i casi che descrive sono poco concreti e utili anche a sviare l’attenzione
Continua a leggere: Due presunti complotti contro Gustavo Petro sembrano qualcos’altro
Fonte: il Post
Due presunti complotti contro Gustavo Petro sembrano qualcos’altro
13 Feb 2026 • 0 commenti
Il presidente colombiano sostiene vogliano ucciderlo e sabotarlo, ma i casi che descrive sono poco concreti e utili anche a sviare l’attenzione
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.