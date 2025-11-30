Continua a leggere: È stata interrotta dopo 13 giorni la protesta in cima a un silo degli operai di un’azienda russa colpita da sanzioni in Sardegna
Fonte: il Post
È stata interrotta dopo 13 giorni la protesta in cima a un silo degli operai di un’azienda russa colpita da sanzioni in Sardegna
30 Nov 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: È stata interrotta dopo 13 giorni la protesta in cima a un silo degli operai di un’azienda russa colpita da sanzioni in Sardegna
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.