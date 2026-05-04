Egitto, italiana condannata per adulterio: battaglia per la figlia

Da anni Nessy Guerra, cittadina italiana, sostiene di non poter lasciare l’Egitto insieme alla figlia dopo una decisione del tribunale che avrebbe impedito l’espatrio della bambina senza il consenso paterno. Una situazione che l’ha lasciata di fatto bloccata nel Paese.

Negli ultimi giorni il caso si è aggravato con una condanna a sei mesi di carcere per adulterio, reato abolito da decenni in Italia ma ancora previsto dall’ordinamento egiziano. Secondo quanto emerso, la sentenza potrebbe incidere anche sul futuro affidamento della minore.

La donna aveva già denunciato in passato l’ex marito per episodi di violenza e stalking, chiedendo protezione per sé e per la figlia.

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Qui il comunicato stampa della Farnesina relativo alla vicenda di Nessy Guerra.