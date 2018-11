Elezioni Europee: Abbandonare il sistema dello Spitzenkandidat?

A cura di CarloVAsburgo

In questi giorni si stanno tenendo le nomine per i vari partiti europei degli Spitzenkandidat: ovvero i candidati alla presidenza della Commissione, che per prassi è conferita dal Consiglio Europeo al candidato del partito con maggior il numero di seggi in Parlamento.

Tuttavia secondo il Foglio, il meccanismo dello Spitzenkandidat è già morto, dopo il rifiuto dei Leader Europei di regolamentarlo questo febbraio. E non meno forti sono le critiche di Politico.eu

The current so-called Spitzenkandidat system makes the election of the medieval-era Holy Roman Emperor seem transparent and democratic. It needs to be reformed. Failure to do so would play into the hands of Euroskeptics everywhere.