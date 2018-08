Emergenza razzismo, opinione pubblica e interventi delle istituzioni

A cura di @Vega.

In un recente articolo de Il Post si è tentato di raccogliere ed esaminare sul piano statistico i dati riguardanti le aggressioni di matrice razziale o xenofoba, l’autore tuttavia segnala l’assenza di rapporti dettagliati in Italia, i dati sono spesso frammentari e incompleti. Dopo i recenti episodi violenti a sfondo razziale riportati nelle prime pagine di molti giornali è scaturito un acceso dibattito politico che vede contrapposte le posizioni della maggioranza di governo e quelle dell’opposizione, in un’altalena di reciproche accuse di strumentalizzazione mediatica e istigazione all’odio razziale. In un articolo di Valigia Blu dal titolo “Abbiamo bisogno di un’emergenza per affrontare il razzismo?”, l’autore cerca di fare chiarezza sulla reale necessità di riconoscere un’emergenza per affrontare il problema in Italia.

Parlare del problema razzismo solo a fronte di episodi violenti, valutando addirittura se il problema esista oppure no in base all’occorrenza statistica, è come parlare di mafia solo sulla base del numero di attentati ed esecuzioni.

[…] Se si rinuncia ai comportamenti, alla forza dei gesti, si lascia più spazio a una politica puramente retorica, e quindi alla propaganda, dove hanno gioco facile quegli slogan che avvolgono contenuti altrimenti irricevibili, o i dettagli insignificanti (lo smalto sulle unghie di una persona salvata dal naufragio) deformati e ingigantiti fino a cancellare il contesto. È in un quadro simile che, per esempio, il ministro Fontana può arrivare a proporre l’abolizione della legge Mancino, che sarebbe una “sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano”.