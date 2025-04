Energia da fusione nucleare, accordo tra ENI e UKAEA per sviluppo tecnologico

L’ENI annuncia un accordo di collaborazione con l’agenzia britannica per l’energia atomica (UKAEA) per attività di R&D nel campo dell’energia nucleare, in particolare per trattare, stoccare e riciclare il trizio, visto come un elemento indispensabile per il processo di fusione nucleare.

La fusione è infatti una forma di energia in cui il processo che alimenta il Sole viene replicato sulla Terra: due isotopi di idrogeno, deuterio e trizio, si fondono insieme sotto intenso calore e pressione per formare un atomo di elio, rilasciando grandi quantità di energia a zero emissioni attraverso un processo sicuro, più pulito e virtualmente inesauribile… … Eni contribuirà al progetto H3AT con la propria esperienza nella gestione e sviluppo di iniziative su larga scala e collaborerà anche a de-rischiare la roadmap di progetto. Questa partnership combina l’ampia esperienza di UKAEA nella ricerca e sviluppo sulla fusione con le consolidate capacità industriali di Eni nell’ambito dell’ingegneria impiantistica, nella messa in atto e nella gestione delle attività.