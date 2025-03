Epidemia di morbillo in Texas: quando la disinformazione diventa un’emergenza sanitaria

In Texas dai primi di gennaio è in corso un’epidemia di morbillo. Alla data in cui scriviamo i casi ufficiali sono 146. Inizialmente quasi tutti circoscritti alla contea di Gaines, e in particolare a una piccola comunità di cristiani mennoniti nella città di Seminole da cui il focolaio si è esteso.

Le persone contagiate sono praticamente tutte non vaccinate (solo 5 su 146 con almeno una dose di vaccino, 79 non vaccinati, 62 con stato vaccinale “unknown”): 20 persone sono state ospedalizzate, una è deceduta, il 25 febbraio. Le autorità sanitarie texane hanno comunicato solo che si trattava di una persona in età scolare e che non era vaccinato.

