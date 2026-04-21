Epstein Files: l’ascesa delle destre e la cabina di regia per manipolare l’opinione pubblica online

Valigia Blu pubblica un articolo che cerca di collegare le informazioni (vere, false, dubbie) provenienti da una prima lettura degli sterminati files che lo FBI ha raccolto sul caso Epstein con altre informazioni riguardanti i movimenti culturali promossi dalla destra populista statunitense.
Vengono così inseriti in questa analisi i contatti personali tra élite economiche e promotori culturali, la nascita del fenomeno sociale degli incel, il Gamergate, l’uso dell’Intelligenza Artificiale per creare immagini false o pornografiche, le criptovalute, JK Rowling, la deregolazione digitale…
Il quadro che emerge dall’accostamento di questi elementi porterebbe a concludere che
da almeno quindici anni sembra davvero essere in atto un’operazione, finanziata dalle nuove oligarchie e strutturata in maniera estremamente efficiente, che mira a raccogliere il consenso di una demografia di giovani uomini vulnerabili e trasformarli in utili soldati per portare il voto a entità politiche di estrema destra.
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