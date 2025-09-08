Essen 2025 – Il Listone di Pennuto

Passata l’estate, Essen 2025 si avvicina velocemente e, pensando di far cosa gradita ai nostri fedeli lettori, sospendiamo per qualche settimana la pubblicazione degli articoli sui 100 giochi che hanno fatto la storia per proporre a puntate il Listone di Pennuto,
l’imperdibile appuntamento con il decano degli inviati a Essen che ci dice la sua sui giochi più (o meno) interessanti in vista dello Spiel 2025.
Buona lettura e buoni commenti (e scusate il pigro curatore della rubrica per il ritardo nell’uscita).
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.