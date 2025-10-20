Essen 25 – Il Listone di Pennuto Ultima puntata

Ci siamo! Spiel Essen 25 (che il traduttore di Google traduce con Cibo per la Selvaggina 25 😕) sta per partire, pubblichiamo quindi la settima puntata del Listone di Pennuto con le ultime succose novità da inserire nelle nostre liste degli acquisti di Natale (o per il Black Friday 😉).
Come bonus vi proponiamo la puntata di Radio Goblin dal titolo Pronti per l’annuale KermEssen?
Quest’anno ci accompagneranno all’Essen Spiele il solito Carlo “pennuto77” e il piacevole Flavio “il meeple con la camicia”.
A condurre, chi altri se non sava73 e ODK?
Buona lettura e buon ascolto!
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.