Eurovision 2026, serata finale – LIVE

Questa sera, sabato 16 maggio, il sipario si alza sulla finalissima della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna. La scaletta della serata finale è disponibile su RaiNews.

Dopo le due semifinali, 25 Paesi si sfideranno per conquistare il titolo di miglior canzone d’Europa.

Di seguito l’ordine di esibizione completa della finale di stasera: Danimarca, Germania, Israele, Belgio, Albania, Grecia, Ucraina, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldova, Finlandia, Polonia, Lituania, Svezia, Cipro, Italia, Norvegia, Romania e Austria.

A condurre lo spettacolo saranno due volti noti austriaci: Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Victoria Swarovski vanta una grande esperienza nella conduzione di grandi show dal vivo ed è erede della famosa azienda di cristalli Swarovski. Al suo fianco il pluripremiato attore, sceneggiatore e cabarettista Michael Ostrowski, conosciuto per il suo umorismo e il suo fascino.

Dal sito Rolling Stones, la scaletta della serata finale:

Danimarca, Søren Torpegaard Lund, Før Vi Går Hjem

Germania, Sarah Engels, Fire

Israele, Noam Bettan, Michelle

Belgio, Essyla, Dancing on the Ice

Albania, Alis, Nân

Grecia, Akylas, Ferto

Ucraina, Leléka, Ridnym

Australia, Delta Goodrem, Eclipse

Serbia, Lavina, Kraj Mene

Malta, Aidan, Bella

Repubblica Ceca, Daniel Zizka, Crossroads

Bulgaria, Dara, Bangaranga

Croazia, Lelek, Andromeda

Regno Unito, Look Mum No Computer, Eins, Zwei, Dre

Francia, Monroe, Regarde!

Moldavia, Satoshi, Viva, Moldova!

Finlandia, Linda Lampenius x Pete Parkkonen, Liekinheitin

Polonia, Alicja, Bray

Lituania, Lion Ceccah, Sólo quiero más

Svezia, Felicia, My System

Cipro, Antigoni, Jalla

Italia, Sal Da Vinci, Per sempre sì

Norvegia, Jonas Lovv, Ya Ya Ya

Romania, Alexandra Căpitănescu, Choke Me

Austria, Cosmó, Tanzschein

Per chi volesse votare, potrà farlo a questo link (al costo di 0.50€ per voto)