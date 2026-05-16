Eurovision 2026, serata finale – LIVE

Questa sera, sabato 16 maggio, il sipario si alza sulla finalissima della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna. La scaletta della serata finale è disponibile su RaiNews.
Dopo le due semifinali, 25 Paesi si sfideranno per conquistare il titolo di miglior canzone d’Europa.
Di seguito l’ordine di esibizione completa della finale di stasera: Danimarca, Germania, Israele, Belgio, Albania, Grecia, Ucraina, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldova, Finlandia, Polonia, Lituania, Svezia, Cipro, Italia, Norvegia, Romania e Austria.
A condurre lo spettacolo saranno due volti noti austriaci: Victoria Swarovski e Michael Ostrowski. Victoria Swarovski vanta una grande esperienza nella conduzione di grandi show dal vivo ed è erede della famosa azienda di cristalli Swarovski. Al suo fianco il pluripremiato attore, sceneggiatore e cabarettista Michael Ostrowski, conosciuto per il suo umorismo e il suo fascino.
Dal sito Rolling Stones, la scaletta della serata finale:
Danimarca, Søren Torpegaard Lund, Før Vi Går Hjem
Germania, Sarah Engels, Fire
Israele, Noam Bettan, Michelle
Belgio, Essyla, Dancing on the Ice
Albania, Alis, Nân
Grecia, Akylas, Ferto
Ucraina, Leléka, Ridnym
Australia, Delta Goodrem, Eclipse
Serbia, Lavina, Kraj Mene
Malta, Aidan, Bella
Repubblica Ceca, Daniel Zizka, Crossroads
Bulgaria, Dara, Bangaranga
Croazia, Lelek, Andromeda
Regno Unito, Look Mum No Computer, Eins, Zwei, Dre
Francia, Monroe, Regarde!
Moldavia, Satoshi, Viva, Moldova!
Finlandia, Linda Lampenius x Pete Parkkonen, Liekinheitin
Polonia, Alicja, Bray
Lituania, Lion Ceccah, Sólo quiero más
Svezia, Felicia, My System
Cipro, Antigoni, Jalla
Italia, Sal Da Vinci, Per sempre sì
Norvegia, Jonas Lovv, Ya Ya Ya
Romania, Alexandra Căpitănescu, Choke Me
Austria, Cosmó, Tanzschein
Per chi volesse votare, potrà farlo a questo link (al costo di 0.50€ per voto)
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