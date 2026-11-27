In occasione della mostra in esposizione a Palazzo Falletti di Barolo, a Torino, la rivista online Doppiozero presenta un articolo dal titolo “Fan Ho, Cartier-Bresson d’oriente”

L’articolo di Carola Allemandi, ripercorrendo la vita del fotografo, riflette sulla figura di Fan Ho, fotografo nato a Shanghai e attivo a Hong Kong, in occasione della mostra “Fan Ho. Il maestro della fotografia di Hong Kong” allestita a Torino.

Il punto di partenza è il frequente paragone tra Fan Ho e Henri Cartier-Bresson, infatti Fan Ho è spesso definito “il Cartier-Bresson d’Oriente”. L’autrice mostra però come, sul piano tecnico e operativo, i due fotografi fossero molto diversi: Ho utilizzava la Rolleiflex, metteva talvolta in posa i soggetti e interveniva sulle immagini in camera oscura, mentre Cartier-Bresson era legato alla Leica, privilegiava l’istante colto al volo e modificava raramente i negativi.

Secondo l’articolo, il confronto regge non per il metodo di lavoro, ma per il risultato artistico. Entrambi condividono una forte attenzione alla composizione, all’equilibrio geometrico dell’immagine e alla rappresentazione dell’umanità quotidiana. Le loro fotografie appartengono a una sensibilità umanista che pone al centro le persone comuni e la vita di tutti i giorni.

L’aspetto geometrico delle composizioni, l’armonia tra gli elementi inclusi nell’inquadratura, quel senso di attenzione massima per ciò che deve esserci e non esserci e dove, esattamente, è giusto che compaia. Non importa se per arrivarci Fan Ho studia la scena in anticipo – come ricorda Elisa Maupas nel catalogo di Dario Cimorelli Editore dedicato alla mostra – o se Cartier-Bresson coglie l’attimo, importa l’immagine che ne esce e che ci resta. Centrale nel discorso di entrambi è anche l’umanità ordinaria, quotidiana, che rende i due autori affini alla corrente umanista. Per tutti questi aspetti l’opera di Ho trova una certa curiosa vicinanza anche a quella del torinese Augusto Cantamessa (1927-2018), molto vicino anche al periodo in cui visse il fotografo cinese.

Il cuore dell’opera di Fan Ho è Hong Kong. Nelle sue immagini la città appare sospesa tra tradizione e modernità, osservata attraverso strade, scale, mercati e spazi urbani popolati da lavoratori, bambini, ambulanti e passanti. La città non è raccontata attraverso i monumenti, ma attraverso chi la vive e la attraversa quotidianamente.

L’elemento più caratteristico della sua fotografia è la luce. Allemandi descrive come i fasci luminosi, spesso molto intensi, non aprano lo spazio ma lo chiudano, trasformandosi quasi in pareti che guidano e obbligano lo sguardo. La luce assume una funzione teatrale: costruisce il palcoscenico della scena e dirige l’attenzione verso i protagonisti, creando immagini dal forte impatto visivo e narrativo.

Anche le scelte formali di Fan Ho contribuiscono a rendere immediatamente riconoscibile il suo stile: tagli stretti delle stampe, giochi di ombre, inquadrature dall’alto o frontali e una costante ricerca delle geometrie create dalla luce sulle superfici urbane. L’effetto complessivo è quello di un linguaggio fotografico coerente e personale, in cui la luce diventa quasi una materia concreta.

Nella parte conclusiva, Allemandi collega il lavoro di Fan Ho alla poesia contemporanea di Wang Jibing, autore che racconta la vita dei rider cinesi. Il riferimento serve a sottolineare come la street photography, proprio come quella poesia, sia un’arte che osserva da vicino la vita quotidiana e i protagonisti spesso invisibili delle città. In questa prospettiva, le fotografie di Fan Ho diventano il racconto “a bassa quota” di un’epoca e di una comunità umana, illuminata dalla sua straordinaria capacità di trasformare la luce in narrazione.

La mostra resterà aperta dall’11 settembre 2026 al 10 gennaio 2027.