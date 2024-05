Lo scrittore e giornalista Alcide Pierantozzi, in questo articolo dal titolo Fare palestra per non impazzire, pubblicato sul magazine online Lucy. Sulla cultura racconta la sua vita da paziente psichiatrico.

Del corpo non ci si può fidare quando si ha un grave disturbo psichico. Anche gli psicofarmaci alterano le percezioni sensoriali e hanno importanti conseguenze sul fisico. In questo toccante pezzo autobiografico, allenarsi in palestra può rappresentare un argine alla malattia.

Il racconto di quello che l’autore prova è accurato e, a tratti, disturbante in quanto si sente che le parole sono scelte con cura per cercare di trasmettere il disagio provato.

Pierantozzi afferma che la scelta di allenarsi in palestra in modo intensivo, almeno tre ore al giorno sei giorni su sette, gli è necessaria come reazione agli effetti collaterali dei farmaci che prende, e che, secondo i suoi medici, dovrà prendere per tutta la vita.