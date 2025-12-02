In un’inchiesta che riguarda l’appropriazione indebita di fondi europei: insieme alla politica italiana c’è anche il diplomatico Stefano Sannino
Fonte: il Post
Federica Mogherini è stata fermata dalla polizia belga
2 Dic 2025 • 0 commenti
