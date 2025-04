Fiori di fuoco

Public Domain Review questa volta ci porta a scoprire, grazie a un articolo di Hunter Duckes, gli affascinanti cataloghi illustrati giapponesi risalenti al XIX secolo, che raccontano la storia e l’arte dei fuochi d’artificio.

I fuochi d’artificio hanno origini cinesi risalenti al II secolo a.C.: si sono evoluti da semplici stelle filanti di bambù ai moderni spettacoli pirotecnici.

Introdotti in Giappone intorno al 1600, sono conosciuti come hanabi (fuoco e fiore). Il XIX secolo ha visto una competizione tra artigiani di Edo che ha spinto l’eccellenza nella pirotecnica.

I cataloghi dei fuochi d’artificio giapponesi sono illustrati con figure complesse spesso impossibili da realizzare, presentando persino “fuochi d’artificio diurni” sotto forma di palloni a foggia di animali o figure umane, creati per stupire durante il giorno. Tra le innovazioni, i fuochi d’artificio notturni giapponesi hanno introdotto colori vibranti e disegni capaci di creare lettere o figure stilizzate.

Il contenuto dell’articolo è arricchito da testi e immagini storiche provenienti dai cataloghi della Yokohama City Library e da pubblicazioni come quella di Alan St. Hill Brock sulla pirotecnica.

Le illustrazioni seguenti provengono dai cataloghi digitalizzati dalla Yokohama City Library, che contengono pubblicità in lingua inglese per Hirayama Fireworks e Yokoi Fireworks, pubblicati da C. T. Brock and Company, il più antico produttore di fuochi d’artificio nel Regno Unito.

Questa combinazione di arte e tradizione offre uno spaccato unico della cultura giapponese e del suo impatto sui fuochi d’artificio a livello mondiale.

Tra le molte immagini intriganti di questi cataloghi sono alcune figure complesse, che sembrano pirotecnicamente impossibili, che più affascinano l’occhio contemporaneo. Per comprendere queste forme scintillanti e sconosciute (bombe diurne, palle luminose con paracadute), è utile tornare agli annali di una dinastia britannica di fuochi d’artificio. Pyrotechnics: The History and Art of Firework Making (1922) scritto da un uomo definito “l’ottava generazione di una famiglia di pirotecnici”: Alan St. Hill Brock, discendente di John Brock, che fondò nel 1698 la Brock’s Fireworks Ltd, editore dei cataloghi in questione e ancora oggi esistente. Secondo l’autore Brock, i fuochi d’artificio diurni hanno avuto origine in Giappone e non erano realmente “fuochi d’artificio” come li abbiamo conosciuti. Invece di effetti pirotecnici, il proiettile diurno conteneva “un pallone grottesco a forma di animale, figura umana o altra forma, che, essendo aperto e appesantito all’estremità inferiore, si gonfiava quando cadeva e rimaneva in aria per un periodo considerevole”. Nelle immagini del catalogo qui raccolte, si possono vedere palloni a forma di rana, fantini a cavallo e un pescatore a cavallo di tartarughe (probabilmente il protagonista delle fiabe Urashima Tarō, in viaggio verso il sottomarino Palazzo del Drago).