A Roma, dove il partito di Giorgia Meloni sfilerà contro le politiche di mobilità sostenibile del sindaco Roberto Gualtieri
Fonte: il Post
Fratelli d’Italia ha organizzato una protesta in macchina contro le piste ciclabili
16 Nov 2025 • 0 commenti
